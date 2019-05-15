Реконструкция Митридатской лестницы затянулась из-за уголовного дела
Керчь, Крым, 15 мая, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Из-за уголовного разбирательства начало работ по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи перенесли на июнь 2019 года. Об этом 15 мая на выездном совещании по проблемным вопросам Керчи сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
«По Митридатской лестнице уже вышли из экспертизы, заключение получено, деньги есть. К работам все приступают буквально с июня. К сожалению, там тоже материал на уголовное дело на предыдущие работы, сделанные в 2017—2018 годах», — отметил глава РК.
По его словам, подрядчик, должностные лица Госкомитета по охране культурного наследия опрашиваются правоохранителями по вопросу целесообразности укрепительных работ из-за нарушений в части проектной документации.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года власти Крыма заявили, что на реставрацию Митридатской лестницы в Керчи, которая обрушилась в июне 2015 года, необходимо более 1 миллиарда 136 миллионов рублей. Позже стоимость работ уменьшилась до 690 миллионов рублей.
В феврале 2019 года крымский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение по проекту реконструкции памятника. Планировалась замена облицовки и восстановление декоративных элементов лестницы, конструкции ступеней и плитки площадок, конструкции фундаментов кладки стен и ограждения, демонтаж и реставрация скульптур грифонов и бетонных ваз с последующей их установкой на лестнице.
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