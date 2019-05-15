Керчь, Крым, 15 мая, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Из-за уголовного разбирательства начало работ по реконструкции Митридатской лестницы в Керчи перенесли на июнь 2019 года. Об этом 15 мая на выездном совещании по проблемным вопросам Керчи сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Skif-Kerch Митридатская лестница

«По Митридатской лестнице уже вышли из экспертизы, заключение получено, деньги есть. К работам все приступают буквально с июня. К сожалению, там тоже материал на уголовное дело на предыдущие работы, сделанные в 2017—2018 годах», — отметил глава РК.

По его словам, подрядчик, должностные лица Госкомитета по охране культурного наследия опрашиваются правоохранителями по вопросу целесообразности укрепительных работ из-за нарушений в части проектной документации.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года власти Крыма заявили, что на реставрацию Митридатской лестницы в Керчи, которая обрушилась в июне 2015 года, необходимо более 1 миллиарда 136 миллионов рублей. Позже стоимость работ уменьшилась до 690 миллионов рублей.

В феврале 2019 года крымский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение по проекту реконструкции памятника. Планировалась замена облицовки и восстановление декоративных элементов лестницы, конструкции ступеней и плитки площадок, конструкции фундаментов кладки стен и ограждения, демонтаж и реставрация скульптур грифонов и бетонных ваз с последующей их установкой на лестнице.

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