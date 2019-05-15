Чебоксары, 15 мая, 2019, 16:40 — ИА Регнум. В Чувашии разработан план мероприятий «по профилактике избыточной массы тела и снижению заболеваемости ожирением» среди детей и молодёжи. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM

Утверждён «План мероприятий по профилактике избыточной массы тела и снижению заболеваемости ожирением среди лиц в возрастных группах от 0 до 17 лет включительно и от 18 до 35 лет». Он включает в себя девять разделов, ответственными за реализацию программы выступают как органы исполнительной власти, так и муниципалитеты.

На министерство сельского хозяйства планируется возложить задачи по развитию производства молочных и мясных продуктов (в том числе мяса птицы) «со сниженным содержанием жира», увеличению объемов производства плодоовощной продукции и обеспечению населения экологически чистыми продуктами.

Министерствам образования и здравоохранения, а также муниципалитетам поручена разработка сбалансированного и полноценного питания детей в школах и лагерях: речь идёт о наборах «продуктов и меню горячих завтраков и обедов для питания детей» в школах и лагеря, новых методиках организации питания («шведский стол», «экспресс-завтраки», «щадящее диетическое питание», «витаминный стол»), диетическом меню для детей «с избыточной массой тела». Мининформполитики займётся пропагандой здорового питания и здорового образа жизни, выпуском и распространением печатной продукции «об ожирении и о его профилактике для различных групп населения».

Также запланирована организация и проведение круглых столов, конференций, фестивалей, уроков здоровья, тематических выставок, циклов лекций, семинаров по основам и правилам здорового питания для педагогов, школьников и их родителей с привлечением медицинских работников. В плане мероприятий предусмотрены спортивные акции и соревнования.

Напомним, в России остро стоит проблема детского ожирения. Ранее в прессе отмечалось, что, по данным Министерства здравоохранения РФ, в стране такой диагноз имеют свыше 300 тыс. детей. Некоторые эксперты считают, что причина не только в несбалансированном питании: предрасположенность к полноте ребёнок получает в первые месяцы, если его отлучили от грудного молока.