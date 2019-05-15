Калуга, 15 мая, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 14 мая принял участие в совещании по вопросу реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в совещании участвовали городской голова Дмитрий Разумовский, министр дорожного хозяйства Калужской области Ольга Иванова, руководители ресурсоснабжающих организаций и подразделений городской управы, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения в городе Калуге Алексей Москаленко, а также представители подрядчика — ООО «Липецк Дорога».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили ход реализации национального проекта

Был заслушан отчёт о ходе работ по реализации проекта.

В настоящее время работы ведутся на девяти объектах: улицы Тарутинская, Зелёная, Молодёжная, Полевая, Прончищева, Ольговка и Гурьянова, переулки Сельский и Колхозный. На улице Тарутинской проведена укладка выравнивающего слоя, ведутся работы по обустройству подходов к пешеходным переходам и ремонту заездных карманов общественного транспорта. На улице Зелёной проведено фрезерование проезжей части, завершаются работы по установке бордюров и ремонту тротуаров. Исправлен поперечный профиль улицы Молодёжной, проведено фрезерование проезжей части улиц Гурьянова, Ольговка, Прончищева, Полевая и переулка Сельский.

В ближайшее время должны начаться работы по укладке асфальтового покрытия.

«Я осмотрел все улицы, ремонт которых должен был начаться на первом этапе реализации проекта, и, к сожалению, нигде не увидел ни людей, ни техники, — отметил Александр Иванов. — Перед подрядной организацией стоит очень сложная задача по преодолению отставания от графика и качественному ремонту всех предусмотренных проектом дорог».

Глава городского самоуправления Калуги задал представителям подрядной организации ряд вопросов о наличии рабочих и дорожной техники.

Как сообщил представитель подрядчика Александр Бабылкин, готовы приступить к работам две бригады, в каждой из которых имеется три катка и дополнительная техника. 15 мая три бригады приступят к работам по установке бордюрных камней на Грабцевском шоссе и улице Гурьянова.

Также представитель подрядной организации сообщил, что в настоящее время ведётся много подготовительных работ, не требующих привлечения большого количества персонала. По словам Александра Бабылкина у организации достаточно людей и техники, чтобы в отведённые сроки выполнить весь объём работ, привлечение сторонних организаций на субподряд не планируется.

«Депутатский корпус будет держать на постоянном контроле ход реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», — подчеркнул Александр Иванов. — Отчёт о работах будет ежемесячно заслушиваться на заседании Городской думы в рамках часа контроля».