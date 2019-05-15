Киев, 15 мая, 2019, 16:34 — ИА Регнум. «На Украине нет дефицита газовой группы угля. На складах украинских теплоэлектростанций накоплен рекордный объем угля — 2,1 млн тонн». Об этом 15 мая заявил в кулуарах правительства министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

«У нас профицит угля. Сегодня рассматривали систему санкций Российской Федерации. Нам вообще не нужна газовая группа угля. Эмбарго получила целая цементная отрасль. Сегодня на складах ТЭС находится более 2 млн. тонн угля. К подготовке к зиме мы определяли 2 млн. тонн, сегодня у нас 2,1 млн тонн», — рассказал Насалик.

При этом он заявил, что правительство не имеет долгов по зарплатам перед рабочими угольной отрасли.

«Месячная задолженность, я не считаю, что это задолженность по зарплате. Да, нам немного придержал средства бюджетный комитет, когда мы их перебрасывали. Есть бюрократические задержки, но сегодня Госказначейство перевело более 316 млн (12 млн долл.), вопрос закрыт», — добавил Насалик.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года Украина закупает в России энергетический и коксующийся уголь. По данным украинской государственной службы статистики, за 2018 год Украина импортировала угля на сумму 3,036 миллиарда долларов. Лидер по поставкам угля — Россия. На неё приходится 60% всего импорта или 1,82 миллиардадолларов. В 2018 году в сравнении с 2017 годом Украина увеличила импорт угля почти на 300 миллионов долларов, в том числе и из России.