Беннингтон, США, 15 мая, 2019, 16:35 — ИА Регнум. Программа, помогающая диагностировать детскую депрессию и расстройство психики, вызывающее тревогу, по речи ребёнка, создана в США, сообщило издание EEE Journal of Biomedical and Health Informatics.

LeAnn Ребенок у окна

Методика разработана сотрудниками Университета Вермонта под руководством Райана Макгинниса. Ранее этот же коллектив создал программу, позволяющую успешно определять депрессию и тревожность, анализируя характер детских движений.

Причиной, побудившей начать работу, стало стремление выявить расстройство психики юного пациента на ранней стадии. В основу алгоритма, позволяющего поставить диагноз, были положены такие характеристики, как частота и высота голоса, паузы, повторы в речи и реакция на внешний стимул (прерывание экспериментатором речи ребёнка).

На данный момент методика позволяет поставить правильный диагноз в 80% случаев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исследования, проведённые учёными Новосибирска, выявили связь умения осуществлять самоконтроль и психического здоровья.