Багдад, 15 мая, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Желание властей Ирака приобрести С-400 демонстрирует востребованность этих зенитных ракетных комплексов, и хотя такая покупка обойдется недешево, в случае с Ираком это — необходимые инвестиции, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян в среду, 15 мая, комментируя решение правительства Ирака.

ИА REGNUM С-400

Как сообщалось ранее, посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади заявил, что власти страны приняли решение купить С-400. Официальных договоренностей пока нет, добавил он.

«Желание Ирака приобрести российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 демонстрирует востребованность этих систем в мире. Ирак — уже не первая страна, которая, не находясь в прямой орбите влияния России, решает закупить С-400. Контракты уже подписаны с Турцией, Индией и Китаем.

При этом надо принимать, что одного желания мало: наиболее продвинутая российская система ПВО стоит очень недешево, хотя и имеет преимущество по этому показателю в сравнении с конкурентами. Багдад хочет получить два полковых комплекта (или же четыре дивизиона) С-400. Стоимость аналогичного контракта с Турцией — 2,5 млрд долларов.

Даже если Ирак получит хорошую скидку, речь идет о серьезных инвестициях. Однако, учитывая состояние ПВО этой страны, такая инвестиция будет однозначно актуальной», — отметил Леонид Нерсисян.