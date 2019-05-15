Киев, 15 мая, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко не заинтересован в развитии отечественного автомобилестроения и разрушении монопольного положения автомобильной корпорации «Богдан». Об этом 15 мая заявила в кулуарах парламента внефракционный депутат Рады Надежда Савченко.

Вальдимар Завод «Богдан»

«У нас в Украине есть один «Богдан». Если бы Порошенко был не так жаден к деньгам и действительно создал бы в Украине возможности для развития этого бизнеса, было бы хорошо. Он просто отмывал на нем деньги, как и на всем, что отмывалось в Украине. Не нужно дурить украинцев, что мы завтра получим свой качественный автомобиль. Нужно что-то сделать для того, чтобы украинцы имели недорогую качественную технику. Для нас это способ передвижения, а не роскошь, поскольку у нас большие территории и площади. Но властям это не интересно. Порошенко хочет, чтобы его «Богдан» покупали за $100 тыс. и чтобы больше никто не составил ему конкуренции», — сказала Савченко.

По её словам, Порошенко и его команда «насилуют» украинцев высокими ставками растаможки б/у авто из ЕC.

«Порошенко, как хитрый барыга, знает, как искать ресурсы под выборы. Он их максимально выжимает из бюджета. Как любой олигарх он не будет тратить свои деньги. Он максимально выжал бюджет: забрал у одних, дал другим. Забрал у евробляхеров, дал пенсионерам. У него все прекрасно получилось. Это не рост экономики. Это не поступления в экономику. Это просто насилие своих людей», — считает Савченко.

Она считает, что Украина может заняться переработкой старых европейских автомобилей, что оптимизирует работу отечественной металлургии.

«Сегодня стоит вопрос евроблях, который не решен до конца, он не устраивает общество… В Европе утилизация автомобилей стоит очень дорого. Мы бы могли открыть свои заводы по приему автомобилей за меньшую стоимость, чем в Европе. Сами бы европейцы пригоняли их сюда. Мы бы могли разбирать эти автомобили на запчасти. Эти запчасти мы бы могли перепродавать в страны третьего мира. Этой техникой пользуется весь мир, это западный автопром. Мы бы могли перерабатывать сталь и продавать её Японии, Китаю для производства тех же автомобилей», — подытожила Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Киеве 15 мая владельцы авто на еврономерах частично перекрыли движение на ул. Грушевского. Они требуют продления льготного периода на растаможку автомобилей. Напомним, 22 мая истекает срок льготной растаможки авто. При этом полиция получит информацию из базы данных таможенной службы для проверки сроков пребывания в стране машин на еврономерах. Кроме того, полиция получит возможность штрафовать водителей за вождение нерастаможенных авто на суммы от $325 до $6500.