На Украине критикуют Зеленского и «угрожают» Крымскому мосту: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 мая, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Правящие в Литве хотят остаться у власти;
- Зеленскому прочат подрыв внешней политики Украины;
- Кремль тревожит ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном;
- Украинский «эксперт» назвал причины «развала» Крымского моста;
- Беглов призвал оппозицию к вежливости.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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