Майкоп, 15 мая, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Ряд предложений по решению вопроса энергообеспеченности Республики Адыгея внес глава РА Мурат Кумпилов на совещании в министерстве энергетики РФ 15 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Минэнерго РФ

Совещание провел замминистра энергетики Юрий Маневич, участие в обсуждении приняли глава Адыгеи Мурат Кумпилов, премьер-министр РА Александр Наролин, министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский и гендиректор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов.

Тема энергообеспеченности Адыгеи сегодня является одной из ключевых при реализации нацпроектов на территории республики. Мурат Кумпилов отметил о том, что рамках реализации нацпроектов перед Адыгеей поставлены задачи в сфере строительства доступного жилья, развития субъектов малого и среднего бизнеса, наращивания экспортного потенциала. Однако решение этих задач зависит, прежде всего, от наличия энергетических мощностей и обеспечения надежности энергосистемы. Тема энергодефицита особенно актуальна для развития горно-туристического кластера и ряда инвестиционно привлекательных районов республики, где уже реализуются масштабные проекты. Так, сегодня самую острую нехватку мощностей ощущают подстанции Майкопа, Адыгейска, а также Тахтамукайского, Майкопского и Гиагинского районов. Глава республики подчеркнул, что для решения этих вопросов налажено тесное сотрудничество с ПАО «Россети» и ПАО «Кубаньэнерго». В настоящее время потребление электроэнергии в регионе составляет около 1,3 млрд кВт/часов в год (без учета собственной генерации).

Мурат Кумпилов предложил министерству энергетики России поддержать проведение реконструкции энергообъектов республики, провести масштабные учения энергетиков в Майкопе и ускорить процесс консолидации электросетевых активов ООО «Майкопская ТЭЦ». Юрий Маневич отметил, что все предложения Адыгеи будут рассмотрены. Участники совещания приняли решение о выработке совместной «дорожной карты», в которой стороны пропишут конкретные шаги по модернизации энергосистемы региона.