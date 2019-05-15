Москва, 15 мая, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Снос пятиэтажных домов в районе Капотня Москвы и строительство на их месте зданий большей высотности и вместимости «не критично» увеличит численность населения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отвечая на вопросы местных жителей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сергей Собянин

«На этом месте, где реновация, будут дома. Они будут более этажными, верно?» — спросила у мэра женщина.

«Да», — коротко ответил Собянин.

«Значит, увеличивается население?».

«Не критично увеличится», — заверил мэр.

Ответ не устроил жительницу Капотни. Указав на ближайшую автомобильную дорогу, женщина отметила, что уже сейчас, с нынешней плотностью населения, та всегда загружена машинами.

«Оно не намного увеличится. Принципиально не увеличится», — пояснил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь благоустройства Капотни составит 136 гектаров. Во время работ планируется заменить асфальтное покрытие, установить велодорожки, новое освещение, остановки общественного транспорта, коммуникации, построить спортивные и детские площадки.