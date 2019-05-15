Ярославль, 15 мая, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Основная масса потребителей добросовестно оплачивает услуги водоснабжения, но проблема дебиторской задолженности остается актуальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.

Ярославльводоканал На предприятии регулярно выходят в рейды, чтобы выявить самовольные подключения

Среди тех, кто несвоевременно платит за воду, есть как юридические лица — предприятия, организации, управляющие компании, жилищные кооперативы, так и простые жители. На «Ярославльводоканале» стараются не доводить дело до суда и сначала ведут переговоры с абонентами и их представителями, предлагая оплатить накопившийся долг. Применяется практика голосовых сообщений. Если это не возымело результата, должникам направляются претензии о ликвидации задолженности, а затем — уведомления об ограничении или прекращении оказания услуг холодного водоснабжения или водоотведения.

«За период с января по май 2019 года абонентам и потребителям направлено 4393 претензии о ликвидации задолженности и 95 уведомлений об отключении холодного водоснабжения или водоотведения. При этом неплательщику, чтобы возобновить водоснабжение, придётся не только погасить долг, но и оплатить расходы предприятия на отключение и последующее подключение услуг», — рассказал начальник управления по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения АО «Ярославльводоканал» Вячеслав Невский.

Если же и это не приносит желаемого результата — водоканал вынужден обращаться в суд, чтобы долг был погашен в принудительном порядке. Так, с начала года направлено 4845 исковых заявлений. При этом с неплательщиков взыскивается неустойка, поясняют на предприятии. В дальнейшем исполнительные документы направляются в банки и службу судебных приставов.

Нередко выявляются и факты хищения ресурса, а именно — незаконных врезок.

Специалисты предприятия регулярно проводят рейды и проверяют объекты капитального и некапитального строительства на наличие самовольных подключений к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

За 4 месяца 2019 года «Ярославльводоканал» зафиксировал 58 фактов самовольного пользования услугами без заключения договоров. Основное количество нарушений касаются частных домовладений. Также среди незаконно подключенных — объекты производственного и административного назначения и строящиеся здания.

«Необходимо понимать, что самовольные присоединения в первую очередь негативно влияют на техническое состояние системы водоснабжения и водоотведения, так как чаще всего выполняются с нарушением строительных норм. Увеличивается нагрузка на трубы, что приводит к загрязнению сетей и может стать причиной засоров. Из-за перераспределения давления другим потребителям может не хватать воды. Поэтому выявление и пресечение самовольных подключений сегодня одно из основных направлений работы водоканала, поскольку наша главная задача — это предоставление качественных и безопасных услуг», — рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.

При выявлении незаконной врезки собственнику придется возместить ущерб. К оплате предъявляется объем потребленного ресурса с учетом пропускной способности трубопровода. В денежном эквиваленте эта сумма может составить от 500 до 23 000 рублей в сутки.

Помимо этого, производится отключение объекта от системы водоснабжения или водоотведения. При этом затраты на проведение работ также ложатся бременем на плечи нарушителя. Поэтому надёжнее и дешевле подключиться к водоснабжению законным путём, отмечают в Ярославском водоканале.