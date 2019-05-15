«Ярославльводоканал» работает с должниками и самовольными врезками
Ярославль, 15 мая, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Основная масса потребителей добросовестно оплачивает услуги водоснабжения, но проблема дебиторской задолженности остается актуальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии.
Среди тех, кто несвоевременно платит за воду, есть как юридические лица — предприятия, организации, управляющие компании, жилищные кооперативы, так и простые жители. На «Ярославльводоканале» стараются не доводить дело до суда и сначала ведут переговоры с абонентами и их представителями, предлагая оплатить накопившийся долг. Применяется практика голосовых сообщений. Если это не возымело результата, должникам направляются претензии о ликвидации задолженности, а затем — уведомления об ограничении или прекращении оказания услуг холодного водоснабжения или водоотведения.
«За период с января по май 2019 года абонентам и потребителям направлено 4393 претензии о ликвидации задолженности и 95 уведомлений об отключении холодного водоснабжения или водоотведения. При этом неплательщику, чтобы возобновить водоснабжение, придётся не только погасить долг, но и оплатить расходы предприятия на отключение и последующее подключение услуг», — рассказал начальник управления по реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения АО «Ярославльводоканал» Вячеслав Невский.
Если же и это не приносит желаемого результата — водоканал вынужден обращаться в суд, чтобы долг был погашен в принудительном порядке. Так, с начала года направлено 4845 исковых заявлений. При этом с неплательщиков взыскивается неустойка, поясняют на предприятии. В дальнейшем исполнительные документы направляются в банки и службу судебных приставов.
Нередко выявляются и факты хищения ресурса, а именно — незаконных врезок.
Специалисты предприятия регулярно проводят рейды и проверяют объекты капитального и некапитального строительства на наличие самовольных подключений к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.
За 4 месяца 2019 года «Ярославльводоканал» зафиксировал 58 фактов самовольного пользования услугами без заключения договоров. Основное количество нарушений касаются частных домовладений. Также среди незаконно подключенных — объекты производственного и административного назначения и строящиеся здания.
«Необходимо понимать, что самовольные присоединения в первую очередь негативно влияют на техническое состояние системы водоснабжения и водоотведения, так как чаще всего выполняются с нарушением строительных норм. Увеличивается нагрузка на трубы, что приводит к загрязнению сетей и может стать причиной засоров. Из-за перераспределения давления другим потребителям может не хватать воды. Поэтому выявление и пресечение самовольных подключений сегодня одно из основных направлений работы водоканала, поскольку наша главная задача — это предоставление качественных и безопасных услуг», — рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин.
При выявлении незаконной врезки собственнику придется возместить ущерб. К оплате предъявляется объем потребленного ресурса с учетом пропускной способности трубопровода. В денежном эквиваленте эта сумма может составить от 500 до 23 000 рублей в сутки.
Помимо этого, производится отключение объекта от системы водоснабжения или водоотведения. При этом затраты на проведение работ также ложатся бременем на плечи нарушителя. Поэтому надёжнее и дешевле подключиться к водоснабжению законным путём, отмечают в Ярославском водоканале.