Москва, 15 мая, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Поисковая система «Яндекс» опубликовала карту метро Москвы с новыми названиями станций. Запись размещена в блоге компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Транспортные объекты получили имена в честь центров притяжения, которые имеются в данной местности.

«На каждой станции метро, ну, почти на каждой, есть что-то такое, что притягивает туда людей из других районов и даже из других городов. Большой торговый центр, планетарий, ресторан, налоговая, суд. Мы решили представить, как выглядела бы карта метро Москвы, если бы станции на ней назывались в честь местных центров притяжения», — говорится в описании карты.

При составлении учитывались запросы к Яндекс. Картам рядом с вестибюлями станций.

Добавим, что новые имена получили подавляющее большинство станций метро Москвы, но не все. Так, сохранили имена «Спартак» и «Битцевский парк».

Как сообщало ИА REGNUM, Московский метрополитен проведёт праздничные мероприятия в честь дня рождения. 15 мая столичной подземке исполняется 84 года.