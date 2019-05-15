София, 15 мая, 2019, 15:55 — ИА Регнум. Власти Болгарии предпринимают меры по преодолению прогнозируемого летом 2019 года сокращения потока туристов из России и Германии. Об этом сообщила министр туризма республики Николина Ангелкова.

Болгария

Отдыхающие из России и Германии составляют основу туристического потока в Болгарию. Так, в прошлый туристический сезон, с мая по сентябрь 2018 года, черноморские курорты страны посетило около миллиона немецких туристов и почти полмиллиона российских.

В предстоящий сезон, по словам Ангелковой, ожидается снижение числа отдыхающих из этих стран. «Мы работаем напрямую с рынками, на которых прогнозируется снижение, а также рассчитываем компенсировать его ожидаемым ростом на других рынках», — сказала министр.

По её словам, последние данные указывают на то, что предстоящим летом число туристов с Украины возрастёт на 50%, из Великобритании — на 19%, Израиля — на 16%, Франции — на 12%, Польши и Чехии — на 10%.

Напомним, что на фоне других балканских стран, принявших меры по упрощению въезда для граждан России на туристический сезон, в Болгарии пока ещё продолжают изучать возможности для давно анонсируемого упрощения визовых формальностей.

В марте сообщалось, что Софией в ближайшее время может быть предпринят ряд мер по привлечению российских туристов. В их числе — выдача многократных виз, а также субсидирование туристических авиаперелётов из России. В рамках состоявшегося в том же месяце визита российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Софию Россией и Болгарией была принята программа совместных действий в области туризма на 2019−2021 годы.

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