Москва, 15 мая, 2019, 15:52 — ИА Регнум. На фоне улучшенных показателей статистических данных Института нефти США, нефть марки Brent продолжает своё снижение к уровню $70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Сильную поддержку цене на нефть на мировых рынках оказывают факторы санкций к Ирану и Венесуэле по запрету импорта нефти из этих стран и сокращение добычи странами ОПЕК+.

«Сегодня, 15 мая, в 17:30 по мск выходят данные Энергетического агентства при министерстве энергетики США по коммерческим запасам сырой нефти в США, эти данные могут сыграть ключевую роль в дальнейшем направлении движения котировок.

Если данные совпадут с данными Института нефти, тогда можно будет увидеть цену нефти марки Brent по $69 за баррель», — считает эксперт.

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