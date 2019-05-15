Санкт-Петербург, 15 мая, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Реальные доходы петербуржцев снижаются третий год подряд, и этот тренд необходимо переломить. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Он отметил, что в последние годы темпы роста ВРП Петербурга были ниже, чем средний показатель по России, а объемы инвестиций, в том числе и собственных, кажутся ему недостаточными.

При этом общая экономическая ситуация отражается на реальных доходах граждан.

«Они снижаются третий год подряд. По итогам прошлого года — на 1,7%. Такое положение дел не устраивает ни петербуржцев, ни правительство Санкт-Петербурга. Необходимо переломить этот тренд, выйти на ежегодный рост экономики не менее 4,5%», — сказал Беглов.

Для этого инвестиции должны прибавлять как минимум по 6% в год, полагает врио губернатора, а город должен поддерживать предпринимателей и инвесторов, появления новых производств, включая малый и средний бизнес. К 2023 году число занятых в этом секторе должно увеличиться на 10%.

«В ближайшие пять лет 800 средних и крупных городских предприятий примут участие в национальном проекте по повышению производительности труда», — добавил Беглов.

Заметим, в течение последних лет Смольный исправно рапортовал об увеличении реальных зарплат жителей Петербурга. Так, в марте 2019 года чиновники заявили, что реальная зарплата за год выросла на 7%, а средняя по городу составляет 60 тыс. рублей.