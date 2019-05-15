Москва, 15 мая, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Мэру Москвы Сергею Собянину стало «обидно» за жителей района Капотня, ведь на благоустройство района прежде выделялось мало ресурсов. Об этом глава столицы заявил 15 мая во время встречи с местными жителями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капотня

Мэр Москвы признался, что около года назад он изучал карту района и пришёл к выводу, что Капотня нуждается в комплексном благоустройстве.

«Мне обидно за вас стало. Такая территория сложная, а в плане благоустройства меньше всего вложений было. Планировалось по-минимуму. Я сказал своим коллегам, что так не пойдёт, у этого района и так хватает проблем. Благоустройство должно быть комплексное и красивое, лучше, чем в других районах», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь благоустройства Капотни составит 136 гектаров. Планируется полностью заменить асфальтное покрытие, установить велодорожки, новое освещение, остановки общественного транспорта, коммуникации, построить спортивные и детские площадки.