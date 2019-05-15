Москва, 15 мая, 2019, 15:31 — ИА Регнум. В 2018 году получить шенгенскую визу гражданам России оказалось сложнее всего в генеральном консульстве Норвегии. По данным визовой статистики, которую проанализировала Ассоциация туроператоров России, число отказов в визе составило 17,85%.

Шенгенская виза

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Значительно реже выдавать визы в страны Шенгенского соглашения в Москве отказывались в генконсульстве Бельгии (3,35%), Германии (3,32%), Нидерландов (2,9%) и Польши (2,5%).

Гостеприимнее всего оказалась Испания. За прошедший год консульство этой страны оформило 477 319 «шенгенов», 92% из которых были многократными. Количество отказов составило всего 1,3%.

На втором месте — генеральное консульство Италии в Москве, где было выдано 454 474 визы. Тройку лидеров по количеству одобренных виз замыкает консульство Франции — 366 033 виз при 2,3% отказов.

В топ-10 стран, где чаще всего выдают шенгенские визы гражданам России, также вошли Греция (346 332 визы), Чехия (207 360 виз), Германия (19 3097), Финляндия (71 375), Латвия (56 621), Венгрия (47 113) и Эстония (39 926).

Всего в 2018 году россиянам было выдано свыше 3,6 млн шенгенских виз.