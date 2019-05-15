Киев, 15 мая, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Верховная рада Украины и правительство должны уйти в отставку вслед за президентом Петром Порошенко. Об этом 15 мая заявил с парламентской трибуны внефракционный депутат, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

«Оппозиционная платформа — За жизнь» требует, чтобы не только президент Украины, но и правительство с парламентом Украины ушли в историю. За пять лет единственное, что они сделали, — это бесконечная война, бедность украинских семей, расколы и противостояния в украинском обществе. На последних выборах все граждане Украины показали всей власти красную карточку», — напомнил Павленко.

По его словам, этот состав парламента лишился доверия граждан страны, поскольку своей работой создает только проблемы.

«Каждый день работы нынешней Верховной рады создает только новые проблемы для украинцев. Стране нужен новый парламент, который будет решать проблемы людей, который будет иметь доверие граждан Украины», — рассказал Павленко.

Он также призвал парламент принять законопроекты: №9403 «О внесении изменений в закон Украины «О рынке природного газа» по упорядочиванию ценообразования и недопущения повышения цен и тарифов на природный газ»; №9227 «О списании задолженности пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям за поставку природного газа, центральное отопление, горячую воду, электроэнергию»; №4794 «О статусе и социальной защите мирных граждан, которые пострадали в результате проведения антитеррористической операции» и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле — мае на Украине началось противостояние между новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, старым составом парламента и президентом Петром Порошенко. Пропрезидентская коалиция затягивает назначение даты инаугурации нового главы государства. При этом уходящий президент проводит сомнительные кадровые назначения.

Так, в мае президент Порошенко назначил Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также 75 судей Верховного суда Украины. До этого Горковенко работалруководителем Главного департамента информполитики администрации президента. Также Порошенко присвоил 24 генеральских звания и дал Звезду «Героя Украины» главе службы безопасности Украины Василию Грицаку.