Детройт, США, 15 мая, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Премьера нового поколения Cadillac Escalade переносится с 2020 на 2021 год. Об этом сообщается на сайте GM Authority Cadillac Society.

Yandex.kz Cadillac Escalade

С информационным порталом этой информацией поделился источник, знакомый с планами будущих продуктов Cadillac, на условиях анонимности.

Получается, что Cadillac Escalade в 2020 году будет присутствовать на рынке в прежнем виде. Однако не исключено, что авто могут немного изменить, добавив новые варианты окраски кузова и оформления интерьера, но в остальном привычный полноразмерный роскошный внедорожник должен остаться без изменений.

Пока с полной уверенностью можно сказать, что Escalade переведут на платформу T1XX с интегрированной в кузов рамой. Кроме того, новинку оснастят эксклюзивным двигателем, который не доступен для других моделей GM. Вероятно, речь может идти о 4,2-литровом турбированном Blackwing V8 от Cadillac CT6-V.

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