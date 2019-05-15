Ульяновск, 15 мая, 2019, 15:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве полугодовалого сына. Тело ребёнка было обнаружено 14 мая, сообщает региональное следственное управление СКР.

ЧП произошло в посёлке Цильна. Следствие полагает, что подозреваемый был пьян и, находясь дома, поссорился со своей супругой, угрожая убить сына.

«Реализуя задуманное и находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина несколько раз ударил ребёнка по голове, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). В настоящее время он задержан. Ранее в прокуратуре отмечали, что мужчина был судим за причинение средней тяжести вреда здоровью человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Ульяновской области было совершено двойное убийство: погибли 44-летний мужчина и его 10-летний, тяжкие ранения получили 39-летняя супруга и 18-летняя дочь. По данным следствия, накануне в доме отмечался день рождения дочери, среди участников торжества был и 40-летний сосед семьи, которого подозревают в совершении преступлений.