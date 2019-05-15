Эр-Рияд, 15 мая, 2019, 15:32 — ИА Регнум. Посол Саудовской Аравии в ООН Абдалла аль-Муаллими пообещал, что королевство продолжит поддерживать политические усилия по мирному урегулированию конфликта в Йемене, сообщает 15 мая Al Arabia.

Последствия бомбардировки авиацией Саудовской Аравии, Саны. Йемен. 2015

Дипломат направил письмо с соответствующим посланием на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша.

Ранее власти Саудовской Аравии сообщили о своей приверженности Стокгольмским соглашениям, подписанным между правительством страны и хуситами в конце 2018 года, в соответствии с которым стороны конфликта согласились прекратить огонь в портовом городе Ходейда и вывести оттуда свои войска.

Как передавало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене, начавшаяся в 2014 году. зашла в тупик, что вынудило стороны конфликта сесть за стол переговоров, что и произошло в Швеции. Несмотря на сложности в реализации соглашений, они сыграли положительную роль, что, возможно, в будущем будет способствовать полному урегулированию противоречий.