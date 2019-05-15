Москва, 15 мая, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Фонд кино объявил о дополнительном конкурсе на финансовую государственную поддержку кинопроектов. Такое решение было принято впервые и вызвано оно тем, что многие представленные проекты оказались низкого качества. Соответственно, созданные работы не имели бы никаких шансов выйти в широкий прокат и завоевать популярность у зрителей. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор фонда Вячеслав Тельнов. Оставшиеся у фонда на 2019 год средства в размере 382 млн. рублей будут в сентябре отправлены тем продюсерским компаниям, которые победят в дополнительном конкурсе.

Кинопленка

Всего же, по словам Тельнова, в 2019 году Фонду кино была предоставлена субсидия на кинопроизводство в размере 2 млрд. 982 млн. рублей. «1 млрд. 765 млн распределены на 11 проектов девяти лидеров по конкурсу в 2019 году, 630 млн рублей распределены на 14 проектов иных организаций кинематографии» — отметил руководитель фонда.

Среди фильмов, на производство которых будут перечислены деньги «Лед-2» Жоры Крыжовникова, «Гипноз» Валерия Тодоровского, «Первый Оскар» Сергея Мокрицкого, «Самая большая луна» Алексея Попогребского.

Осень состоится конкурс проектов на создание детской и авторской анимации: победители получат в общей сложности около 1 млрд рублей.