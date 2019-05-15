Кяхта, Бурятия, 15 мая, 2019, 15:20 — ИА Регнум. Многодетная семья Буровых в городе Кяхта на юге Бурятии жила без света 4,5 года. Как сообщили в региональном отделении ОНФ, в 2014 году они получили участок земли, к которому не было подведено электричество.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Построив дом, семья обратилась сначала в администрацию Кяхтинского района для подключения света, а затем и в суд. 29 декабря 2016 года судья обязал власти района присоединить дом к электросетям. Однако администрация исполнять решение суда не спешила и обратилась с иском о предоставлении отсрочки до 2018 года, ссылаясь на дефицит бюджета.

Стоит отметить, что за подсоединение к сетям и монтажные работы району необходимо было заплатить компании «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго» 47,4 тыс. рублей. Однако суд отказал в отсрочке, а приставы начали исполнительное производство в отношении администрации.

Тем временем Буровым пришлось пользоваться электрогенератором, хотя затраты на бензин в месяц достигали 7 тыс. рублей. Из-за чего его включали всего на пару часов в день. В поисках помощи семья обратилась в региональное отделение ОНФ, представители которого направили запрос в администрацию района о незамедлительном принятии мер. Лишь после этого 29 апреля дом семьи Буровых был подключен к сетям электроснабжения.

«При выделении участков льготным категориям граждан администрация муниципального образования должна обеспечить необходимую инфраструктуру. Земельные участки не должны предоставлять на окраинах отдаленных микрорайонов, где нет света, дорог, транспортного сообщения, это грубейшее нарушение прав граждан. В данном случае нам удалось помочь семье и создать комфортные условия для жизни», — отметила эксперт регионального отделения ОНФ в Бурятии Юлия Сухарева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом в Бурятии идёт обратный процесс. Каждый десятый дом в Селенгинском районе республики будет отключен от электроэнергии за неуплату. Нарушители объясняют свои неплатежи тяжелым финансовым положением.

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