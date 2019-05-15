Москва, 15 мая, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Большинство жителей России (более 60%) заметили какие-либо изменения в ситуации вывоза мусора с начала действия в стране мусорной реформы. Таковы данные опроса, проведённого «Левада-центром».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мусор

При этом главный признак начала реализации мусорной реформы (с 1 января 2019 года) повышение тарифа за вывоз мусора, об этом заявили 43% опрошенных.

Установлены новые контейнеры для раздельного сбора отходов (13%), другие изменения отметили 5%. Но перебои с вывозом мусора с начала года происходили и продолжаются в настоящее время (10%).

Никаких изменений после вступления в силу правил по раздельному сбору отходов не увидели 39% опрошенных. 2% затруднились ответить.

Опрос проведен 21−27 марта 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, 50% жителей России готовы сортировать мусор, если баки для раздельного сбора будут находиться рядом с их домом. 16% уже сортируют отходы. 29% не готовы к этому.

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