Москва, 15 мая, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Обвиняемый в получении взятки экс-сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко надеется на оправдательный приговор, передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского суда Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Захарченко

Комментируя собственное задержание и предъявляемые обвинения, полковник, обращаясь к журналистам, выразил надежду, что будет оправдан.

«Но журналисты разве правду напишут?» — добавил он.

Также Захарченко прокомментировал приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.