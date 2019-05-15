Орск, Оренбургская область, 15 мая, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области следователи возбудили ещё одно уголовное после крупного пожара, который произошёл в пригороде 3 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM производство возбуждено по факту гибели 47-летнего орчанина.

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Напомним, 3 мая в поселке Никель возник пожар, который охватил несколько домов. По данным следствия, сгорело девять жилых домов, 10 надворных построек, два легковых автомобиля, повреждено три жилых дома и один автомобиль. Спустя несколько дней после ЧП в больнице скончался мужчина 1971 года рождения.

Стоит отметить, ране следователи возбудили уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности». Материалы двух уголовных дел объединены в одно производство.

В СУ СКР по Оренбургской области отметили, что пожар прошёл из-за сварочных работ. Один из местных жителей проводил монтаж металлической арматуры к металлическим столбам. Окалина попала в скошенный камыш, от чего произошло возгорание сухой растительности, распространившееся на жилые дома по улице Борисоглебского. По данным пресс-службы областного правительства, без жилья остались 12 семей — 38 человек.