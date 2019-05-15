Москва, 15 мая, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В Госдуме сомневаются, что введение новых санкций Украины принесет серьезный экономический ущерб российской экономике, передает корреспондент ИА REGNUM 15 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Уходящий состав украинского правительства делает хуже только собственной стране. Киев снова сам себя высек, по сути», — сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Он напомнил, что совсем недавно были обнародованы данные об объеме потерь от снижения торговли с Россией.

«Согласно им, Украина за все это время потеряла в 13 раз больше. Они надеялись, что увеличение товарооборота с Европой компенсирует ущерб от разрыва связей кооперации с Россией, но этого, естественно, не произошло и не могло произойти», — отметил парламентарий.

Все санкции РФ против Украины были спровоцированы анитироссийской политикой нынешних властей в Киеве, но как ни парадоксально, Москва по-прежнему остается одним из основных его торговых партнеров, указал депутат.

«Восстановление полноценных экономических отношений с Россией, прежде всего, находится в интересах Украины и ее народа. Вот это принесло бы пользу и в плане наполнения бюджета страны, и открытия новых рабочих мест, и роста зарплат и пенсий. Хотелось бы надеяться, что это осознает и понимает новоизбранный президент Владимир Зеленский», — заключил Слуцкий.

Украина ввела новые экономические санкции против России, предусмотрев в них запрет поставок определенных групп товаров и введение специальных пошлин, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.