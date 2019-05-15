Москва, 15 мая, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Обвиняемый в получении взятки экс-сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко прокомментировал судебный приговор в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в зале Пресненского суда, где ранее были осуждены спортсмены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Захарченко

Кокорин и Мамаев

«Нормальные ребята за скол на зубе получили по 1,5 года. Футбольную карьеру людям зачем-то сломали. Я надеюсь, Мамаев будет играть в Ростове», — заявил Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров возмущен тем приговором, который суд вынес футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.