Москва, 15 мая, 2019, 14:50 — ИА Регнум. В Пресненском суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу экс-сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, передаёт 15 мая корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Захарченко

Первой выступит государственный обвинитель Милана Дигаева. Она озвучит наказание, которое, по её мнению, заслуживает подсудимый.

Ранее суд огласил приговор отцу Дмитрия Захарченко Виктору. Мужчина получил четыре года лишения свободы в колонии общего режим, его обвинили в растрате пяти млн рублей банка «Московское ипотечное агентство», куда на руководящую должность его трудоустроил сын.

Суд постановил, что Захарченко-старший ежемесячно получал зарплату и премии, при этом практически не посещал рабочее место и не исполнял обязательства.

Напомним, бывший заместитель начальника управления «Т» антикоррупционного отдела главка МВД России полковник Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в коррупции — в его квартире которого нашли несколько миллиардов рублей наличными. Полковника также подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию.