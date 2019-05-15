Москва, 15 мая, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Московский район Капотня существенно поменяет свой облик после комплексного благоустройства. Об этом 15 мая заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения района и общения с местными жителями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капотня

Глава города осмотрел ход работ и пообщался с жителями. По словам Собянина, Капотня — «хороший район», однако есть ряд проблем, характерных только для данной территории.

«С одной стороны микрорайон загораживает завод, с другой — Москва-река. Казалось бы, Москва-река — большое достояние для любого района. Но территория благоустроена местами, а местами просто болото, не подойдёшь. Просили сделать единую набережную и соединить её с парком. Проект такой мы предусмотрели, потом поняли, что делать это отдельно бесполезно и решили комплексно благоустроить весь район. Оставили только три территории, где будет реновация, потому что потом всё придётся разрушать, а это неправильно. Всю остальную территорию благоустроим. Будет полная замена асфальтного покрытия, установка дорожек, освещения, остановок общественного транспорта, коммуникаций, качественные площадки: спортивные, детские, прогулочные. Все эти вещи придадут району совершенно новый вид. Насколько это возможно, мы с вами согласовывали проект», — сказал Собянин.

По его словам, Капотня — первый проект комплексного благоустройства района. Ранее в Москве делали много дворов, скверов, «но чтобы взять и комплексно благоустроить весь район — такого ещё не было».

Согласно материалам пресс-службы столичной мэрии, проект благоустройства Капотни охватит берег Москвы-реки протяженностью более двух километров, улицу Капотня, 1-й Капотнинский и 2-й Капотнинский проезды, проектируемый проезд 5217. При этом общая площадь благоустройства составит 136 гектаров.

На берегу Москвы-реки должны пройти наиболее масштабные работы. Планируется создать новый парк с пешеходной набережной. При этом береговой ландшафт будет сохранён в естественном виде. Болотистые территории планируется очистить от мусора, засадить водолюбивыми растениями и проложить по ним эко-тропу длиной в 900 метров. Таким образом будет сохранён сложившийся экологический баланс, а территория станет природным аттракционом.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков обещал благоустроить окраины Москвы за пять лет.