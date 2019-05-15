Ярославль, 15 мая, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Ярославский бизнесмен Ян Левин рассказал о закрытии пивного ресторана Nova Pinta в Праге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян Левин «Нова Пинта»

«Мы продали итальянцам наш пивной ресторан Nova Pinta в Праге — поступило предложение, от которого невозможно отказаться. Итальянцы владеют соседним ресторанчиком по нашей улице, только он меньше нашего раза в три. Они решили капитально расширяться, а локация для них важна, место-то прикормленное годами, в Европе это важно», — написал на своей странице в Facebook предприниматель Ян Левин.

Заведение проработало полтора года. Ярославцам, оказавшимся в Праге, в нем предлагались бесплатные напитки. По словам Левина, около тысячи жителей Ярославля посетили заведение земляка за границей.

«Нова Пинта» была востребованным гостями заведением — за полтора года существования её посетили несколько десятков тысяч человек, множество положительных отзывов, в том числе на всевозможных ресурсах, а это в столице пивного ресторанного бизнеса немаловажно. Хотелось бы сказать спасибо всем этим людям, особенно ярославцам, которые добрались до нас», — написал Левин.

Ян Левин считает проект успешным, но открывать новый ресторан за границей бизнесмен в ближайшее время не планирует.