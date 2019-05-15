Эрбиль, Ирак, 15 мая, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Кандидатура премьер-министра Иракского Курдистана Нечирвана Барзани на пост президента автономии будет поддержана оппозиционными партиями, сообщает 15 мая Ekurd.net.

(сс) jan Sefti Масуд Барзани

Глава фракции Демократической партии Курдистана в парламенте региона Омед Хошнау в интервью изданию заявил, что за Барзани готовы проголосовать представители партии «Горран», а также Патриотический союз Курдистана, в общей сложности он может рассчитывать на поддержку 91 из 111 парламентариев.

Напомним, ранее президент Иракского Курдистана избирался путем всеобщего голосования, однако после внесения поправок в законодательство, данная должность будет утверждаться курдским парламентом.