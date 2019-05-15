Канны, Франция, 15 мая, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Студия Hype Film в рамках Каннского кинорынка представила новый проект режиссёра Кирилла Серебренникова. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба кинокомпании.

Col. Hans Landa Кирилл Серебренников

В основу новой картины ляжет роман писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Отмечается, что Серебренников также напишет сценарную адаптацию. Продюсер Илья Стюарт из Hype Film отметил: в компании очень рады тому, что проектом будет заниматься именно Кирилл Серебренников.

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Напомним, роман Сальникова был опубликован в 2016 году, он был удостоен премий конкурсов «Национальный бестселлер» и «НОС». Сюжет книги рассказывает о том, как обычная поездка в автобусе может обернуться невероятным приключением.