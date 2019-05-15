Мадрид, 15 мая, 2019, 14:33 — ИА Регнум. «Евровидение» давно перестало быть просто музыкальным конкурсом. Аналитики все чаще признают, что этот фестиваль стал символом ЛГБТ-сообщества, пишет испанская газета ABC 15 мая.

Eurovision.tv Первый полуфинал «Зеленая комната». Евровидение. 2019

В 2018 году «Евровидение» добилось рекордной аудитории: шоу в прямом эфире смотрели более 7 млн европейцев, что составило 43,5% местных телезрителей. Сегодня можно смело утверждать, что это мероприятие выходит далеко за рамки музыкального конкурса. Как пишет немецкий журналист Петер Реберг в своем эсссе «Квир-национальность на фестивале Евровидение», этот конкурс дает ЛГБТ-сообществу «патриотическое право», в котором ему отказывают в других областях.

«Многие из наших самых горячих поклонников, кто следит за «Евровидением» в течение всего года, из ЛГБТ-сообщества. Этот факт не остался незамеченным», — сказал несколько лет назад в интервью FRANCE 24 организатор фестиваля Ситсе Баккер.

В начале своей истории, в 50−60 — годы представленные на конкурсе песни были стандартными, но с 70-х «Евровидение» стало приобретать свои особенности.

«Гламур, шоу… Все эти вещи геи изобретают, чтобы отдалиться от норм мужественности», — комментирует профессор Брайан Синглтон, автор исследования «Создание сети квир. Фанаты и семьи на фестивале «Евровидение».

В 1978 году победителем конкурса стал израильтянин Изхар Коэн, позже признавшийся в своей нетрадиционной ориентации. Израильская певица-транссексуал Дана Интернэшнл заняла первое место в 1998 году, и спустя 21 год вновь оказалась на сцене «Евровидения». Примеров выступлений и успехов других представителей меньшинств еще много.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь 15 мая в Израиле были объявлены итоги первого полуфинала конкурса. 16 мая во втором полуфинале выступит участник от России Сергей Лазарев. Финал состоится 18 мая.