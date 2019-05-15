Керчь, Крым, 15 мая, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Власти Крыма дали администрации Керчи две недели на решение накопившихся проблем города, если ничего не изменится, местных чиновников ждут увольнения. Об этом 15 мая на выездном заседании по проблемным вопросам Керчи сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Керчь

«По моим данным, на сегодняшний день около 50% поручений с предыдущего выездного приема не выполнены. Или выполнены формально — просто отписки, ничего не значащие. Никто не интересуется конкретными вопросами», — отметил Аксёнов.

Он также сообщил, что заявление об увольнении уже написал заместитель главы администрации города Евгений Адаменко, однако на этом кадровые изменения не прекратятся.

«Мы приезжаем сюда ещё раз через две недели, едем в Ленинский район, проезжаем по всем сёлам. А после этого вновь подводим итоги и решаем, что дальше будет с администрацией, повторит ли она подвиг Симферополя и Феодосии», — добавил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 года по требованию главы Крыма ушёл в отставку глава администрации Симферополя Игорь Лукашёв. В начале следующего года был досрочно уволен глава администрации Феодосии Сергей Фомич.

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