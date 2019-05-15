Некрасовское, Ярославская область, 15 мая, 2019, 14:20 — ИА Регнум. В поселке Некрасовское Ярославской области на время ремонта автомобильного моста через реку Солоницу будет возведен понтонный мост. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор области Дмитрий Миронов.

Страница Дмитрия Миронова в Facebook Строительство понтонного моста

Из-за ремонта моста часть жителей района осталась без удобного сообщения. Объезд занимает много времени.

«Договорились с Минобороны о том, что на время ремонта в Некрасовском возведут понтонный мост. 38-я железнодорожная бригада уже приступила к его наведению в акватории Волги. Благодарю руководство министерства за оперативное реагирование и помощь. Через несколько дней собранный мост переправят в Некрасовское и установят. Там он пробудет до окончания ремонта. По контракту подрядчик должен завершить все работы до конца октября», — написал в социальных сетях губернатор Дмитрий Миронов.

За последние годы это первый случай в регионе, когда военные возводят понтонный мост для гражданских нужд.