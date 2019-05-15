Москва, 15 мая, 2019, 14:16 — ИА Регнум. То, что ядерная сделка с Ираном, заключенная в 2015 году, когда в обмен на снятие санкций Иран обязался ограничить свою ядерную программу, потерпела фиаско из-за новых санкций США, весьма печально, Иран прекращает выполнять часть обязательств по ядерной сделке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Отказ Ирана от некоторой части обязательств, а впоследствии возможно и от остальных, создает потенциальную угрозу безопасности не только в регионе Персидского залива, но и на Ближнем Востоке, и в Европе.

«В ответ на новые санкции, на значительное ограничение нефтяного экспорта, составляющего важную часть экономики исламской республики, Иран грозится начать наращивать запасы обогащенного урана и тяжелой воды, которые могут быть компонентами ядерного оружия», — подчеркнул эксперт.

Остается, правда, непонятным, как обогащение урана поможет экономике Ирана пережить падение нефтяного экспорта. Несмотря на поддержку продления ядерной сделки с Ираном со стороны ЕС, Китая и РФ, санкции США являются серьезным ударом. Вопрос лишь в том, как долго сможет Иран упорствовать, не идя на уступки.

«Реанимация ядерной программы вне зависимости от ее успешности не принесет доходов бюджету и не заместит потерю экспорта, а напротив повысит расходы и усугубит экономические проблемы», — полагает Калачев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ передавали, что тегеран официально приостановил выполнение части обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

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