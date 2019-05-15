Калуга, 15 мая, 2019, 14:11 — ИА Регнум. В Калуге полицейские установили личность мужчины, который подозревается в избиении несовершеннолетних. Об этом 15 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Kaluga-poisk.ru Гаражный автокооператив

44-летний калужанин при въезде в автокооператив, расположенный в районе Правобережья Калуги, увидел двух детей и решил выяснить, кто разрисовал ворота его гаража. Грубо схватив 11-летних школьников за руки, мужчина потребовал от них признания в содеянном.

Мальчики ответили, что им ничего неизвестно о данном инциденте и попросили их отпустить. Однако мужчина стал словесно им угрожать, а затем ударил одного ребёнка ногой в живот, а второму нанёс удары по лицу. Потом он отпустил детей.

В настоящее время в отделе дознания в отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои или насильственные действия, совершенные из хулиганских побуждений». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Калужанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.