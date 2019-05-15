Канны, Франция, 15 мая, 2019, 14:36 — ИА Регнум. За несколько часов до торжественной церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля на проходящем параллельно смотру кинорынке Marché du Film состоялось первое мероприятие стенда Made In Russia. Камерное и деловое, но по-своему праздничное событие прошло в общем пространстве стенда, расположенного в зоне Lerins Дворца фестивалей, и прилегающей к нему террасе с живописным видом на Лазурный Берег, передаёт 15 мая кинообозреватель ИА REGNUM.

Фото предоставлено компанией «Экспоконтент"м Стенд Made in Russia

Пока одни участники Made In Russia в своих отдельных комнатах стенда завершали затянувшиеся встречи, другие встречали первых гостей. Поднять по бокалу шампанского и пообщаться в неформальной обстановке пришли аккредитованные гости кинорынка из разных стран.

Фото предоставлено компанией «Экспоконтент» Открытие стенда Made in Russia

Мероприятие символизирует официальное открытие стенда, однако свою работу делегаты начали с раннего утра. Представители «Централ Партнершип», СТВ, «РИКИ»; студий «Рок», Wizart, Art Pictures Studio, «Колобанга» и др. уже провели ряд эффективных встреч, начали активно представлять новые демоматериалы своих проектов и обсуждать возможности разностороннего сотрудничества с зарубежными компаниями.

Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент», официального оператора стенда Made in Russia на Каннском кинорынке, отметила:

«Работа стенда Made in Russia традиционно началась активно. Первый день Marche du Film участники провели в переговорах c зарубежными партнерами — надеемся, что темп работы сохранится на протяжении всего рынка. В этом году российским компаниям есть что предложить закупщикам — заявлено много новых проектов отличного качества и самых разных жанров, от хоррора и фантастики до семейной анимации. На стенде представлен контент практически на любую аудиторию и вкус, что позволяет рассчитывать на хорошие международные продажи».

Фото предоставлено компанией «Экспоконтент» Встречу с партнерами в комнате компании Wizard на стенде Made In Russia проводит менеджер международного отдела Валерия Зайцева

Стенд Made In Russia, организованный при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) компанией «Экспоконтент», будет работать на кинорынке до 23 мая.