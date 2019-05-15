В Каннах открыли стенд Made In Russia
Канны, Франция, 15 мая, 2019, 14:36 — ИА Регнум. За несколько часов до торжественной церемонии открытия 72-го Каннского кинофестиваля на проходящем параллельно смотру кинорынке Marché du Film состоялось первое мероприятие стенда Made In Russia. Камерное и деловое, но по-своему праздничное событие прошло в общем пространстве стенда, расположенного в зоне Lerins Дворца фестивалей, и прилегающей к нему террасе с живописным видом на Лазурный Берег, передаёт 15 мая кинообозреватель ИА REGNUM.
Пока одни участники Made In Russia в своих отдельных комнатах стенда завершали затянувшиеся встречи, другие встречали первых гостей. Поднять по бокалу шампанского и пообщаться в неформальной обстановке пришли аккредитованные гости кинорынка из разных стран.
Мероприятие символизирует официальное открытие стенда, однако свою работу делегаты начали с раннего утра. Представители «Централ Партнершип», СТВ, «РИКИ»; студий «Рок», Wizart, Art Pictures Studio, «Колобанга» и др. уже провели ряд эффективных встреч, начали активно представлять новые демоматериалы своих проектов и обсуждать возможности разностороннего сотрудничества с зарубежными компаниями.
Александра Модестова, генеральный директор компании «Экспоконтент», официального оператора стенда Made in Russia на Каннском кинорынке, отметила:
«Работа стенда Made in Russia традиционно началась активно. Первый день Marche du Film участники провели в переговорах c зарубежными партнерами — надеемся, что темп работы сохранится на протяжении всего рынка. В этом году российским компаниям есть что предложить закупщикам — заявлено много новых проектов отличного качества и самых разных жанров, от хоррора и фантастики до семейной анимации. На стенде представлен контент практически на любую аудиторию и вкус, что позволяет рассчитывать на хорошие международные продажи».
Стенд Made In Russia, организованный при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) компанией «Экспоконтент», будет работать на кинорынке до 23 мая.