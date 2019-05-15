Стокгольм, 15 мая, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Журналист портала PCGamer нашёл в игре Rage 2 необычную отсылку. В одном из бункеров в пустыне обитает пародия на Илона Маска, сообщается в материале автора.

BagoGames Rage 2

В игровой пустыне журналист нашёл заброшенный бункер, в котором ранее располагалась компания Tusk Industries. Единственный выживший обитатель бункера — безумный изобретатель и глава этой компании Элтон Таск (Илон Маск).

Элтон Таск в Rage 2 исследовал космические путешествия и наномашины, и, как и его прототип, считался одним из самых влиятельных людей в мире. Позже он сошёл с ума и остался в одиночестве огромного бункера с армией неисправный роботов. Как заметил автор статьи, пародия на Илона Маска от Avalanche Studios могла быть более точной и смешной, но сам факт её присутствия скрашивает игру.

Ранее стало известно, что версия Rage 2, продаваемая в официальном магазине Bethesda, не получила модуль DRM-защиты Denuvo. Неизвестно, является ли это ошибкой со стороны издателей или спланированным решением. Тем не менее, в версии игры для Steam защитный модуль присутствует.