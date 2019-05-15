Краснодар, 15 мая, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта уделят особое внимание развитию качественного детского кинематографа. Об этом сегодня, 15 мая, на площадке Медиафорума в Сочи рассказала сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

Фото Зиявутдина Гаджиахмедова Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева

«Мы сейчас готовим проект, он будет охватывать ряд конкурсов по сценариям, ряд программ по повышению качества творческих продуктов. Вторая часть нашей работы обязательно будет выстроена из того, что мы заложим в новый закон «О культуре». С одной стороны, нам это позволит контролировать и защищать себя и своих детей, с другой — стимулировать создание высококачественных, высокорейтинговых продуктов, которые мы все ожидаем», — сказала Шмелева.

Она также подчеркнула, что работа по направлению «Культура» для ОНФ является одной из приоритетных.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Сочи 14 мая открылся V Медиафорум. В нем принимают участие более 500 человек из числа лауреатов конкурса журналистских работ «Правда и справедливость» и проекта «Аэропортам — имена великих соотечественников», представителей центрального и региональных штабов ОНФ, журналистов, блогеров. На площадках форма обсуждается множество актуальных проблем.

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