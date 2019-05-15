Компания BMW представила кроссовер Countryman и универсал Clubman
Мюнхен, Германия, 15 мая, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Немецкая компания BMW представила новый кроссовер John Cooper Works Countryman и универсал John Cooper Works Clubman. Об этом 15 мая сообщается на сайте Motor1.
Сообщается, что обе машины имеют 2-литровый турбодвигатель мощностью 301 л. с. Таким образом, новинки стали самыми мощными дорожными Mini в истории. Мотор обновлённых моделей работает только с 8-скоростным «автоматом».
Максимальная скорость обновлённых Mini составляет 250 км/ч. При этом JCW Clubman разгоняется 0 до 100 км/ч за 4,9 секунды, а JCW Countryman за 5,1 секунды.
Новинки снабжены усиленными шасси и самоблокирующимися дифференциалами на передней оси. Кроме того, у автомобилей усиленные тормоза, улучшенная система охлаждения мотора и трансмиссии.
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