Анкара, 15 мая, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Глава делегации ЕС в Турции Кристиан Бергер заявил о своем желании ознакомить Турцию с принципами и сущностью ЕС, что он планирует сделать лично посетив 81 провинцию Турции. Он, в частности, подчеркнул: «До настоящего времени я смог посетить 35 из 81 провинции Турции, но, по мере возможности, я продолжу эту практику и нанесу визит в как можно большее число городов».

Эжен Делакруа. Турок, курящий на диване. 1834

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кристиан Бергер также отметил: «В общей сложности во время наших поездок по Турции мы преодолели 117 тысяч километров, однако Турция — большая страна и иногда вы ездите из одного города в другой гораздо чаще одного раза, все время в полётах, в воздухе. Здесь-то и проявляется красота Турции. Турция вмещает в себя огромное многообразие, в разных ее концах вы видите и можете испытать абсолютно разное. Разных людей, разную природу. В этом и заключается прелесть службы здесь».

Представитель ЕС добавил, что не может поставить особняком какой-либо город, и пояснил: «Каждый город предлагает собственное многообразие. Будьте хоть в причерноморских, хоть в средиземноморских регионах, хоть в любом другом месте, всюду, куда бы вы не пошли, — все пропитано особым обаянием. Турция очень преуспела в сохранении своего многообразия. Это, в свою очередь, то, что в каком-то смысле делает Турцию европейской, так как и девиз ЕС звучит как: «Единство в многообразии».