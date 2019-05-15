Иркутск, 15 мая, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Скандально известное дело о разрешённой чиновниками Иркутской области сплошной вырубке нескольких сотен гектаров особо ценного реликтового леса в государственном природном заказнике «Туколонь» неожиданно развалилось в областном Арбитражном суде. Любопытно, что произошло это в аккурат перед Днём Победы, 8 мая 2019 года. Подробности о ходе процесса сообщает сегодня, 15 мая, Байкальская природоохранная прокуратура, опубликовавшая на своём сайте сообщение под заголовком «Истец и ответчик в одном лице. В Арбитражном Суде Иркутской области Министерство лесного комплекса региона проиграло иск к самому себе» и заявившая о намерении оспорить признание законными договоров о реализации древесины.

Байкальская природоохранная прокуратура В марте 2018 года природоохранной прокуратурой вскрыты факты уничтожения уникальной природы регионального заказника «Туколонь»,

Напомним, громкий лесной скандал начался в Иркутской области летом 2018 года. По данным СУ СК РФ по Иркутской области, вместо того, чтобы охранять особо ценный лес и уникальную природу регионального заказника «Туколонь», чиновники из министерства лесного комплекса Иркутской области, филиала ФБУ «Рослесозащита» — «ЦЗЛ Иркутской области» и ОГАУ «Казачинско-Ленский лесхоз» позволили вырубить сплошным способом под видом санитарных (оздоровительных) рубок 116 гектаров особо ценного реликтового леса, расположенного вдоль реки Киренга. Должностные лица были задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, обвинение выдвинуто по ч. 3 ст. 260 («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения»), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий»). По оценке Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 880 млн рублей. Также благодаря вмешательству прокуратуры остановлена запланированная вырубка леса на площади 500 гектаров.

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«С учетом того, что назначение санитарно-оздоровительных мероприятий не было согласовано со службой по охране и использованию животного мира, это ведомство обратилось в суд с иском к министерству лесного комплекса региона и ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» о расторжении договоров с коммерческими фирмами о продаже вырубленной древесины. В целях обеспечения законности, защиты государственных интересов прокурор вступил в настоящий процесс согласно положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Однако в период рассмотрения дела указом губернатора Иркутской области служба была ликвидирована и полномочия истца по делу перешли к министерству лесного комплекса в порядке правопреемства, что повлекло утрату принципиальности к итогу разрешения дела, нарушило принцип состязательности сторон», — отметили в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Там же напомнили, что согласно акту выездной проверки, специализированного уполномоченного государственного органа в сфере использования и охраны лесов — Рослезхоза (г. Москва) следует, что выводы о болезнях вырубленного леса не соответствовали действительности.

«Даже не будучи специалистом очевидно, что признать деревья больными на территории в несколько сотен гектаров одному лесопатологу за один день невозможно. Тогда как другим компетентным комиссиям, чтобы впоследствии оценить состояние древостоя, потребовалось несколько дней.

Выявлено, что границы участков под вырубку определены неверно, грубо нарушалась установленная методика, занижены пробные площади, неправильно указана полнота древостоя, сама рубка проводилась за установленными актами сроками и так далее. Более того, по договорам купли-продажи заготавливалась деловая древесина, что безусловно подтверждает незаконность лесопатологического заключения. Так как больная древесина — зараженная вредителями, пострадавшая от пожаров не может являться деловой и реализовываться по рыночным ценам и используется только в качестве дровяной», — приводят доводы в Байкальской природоохранной прокуратуре.

Её сотрудники приобщили в материалам дела заключение фитосанитарной экспертизы, также подтверждающее необоснованность назначения сплошной санитарной рубки.

«При наличии этих и других нарушений министерство лесного комплекса, являясь истцом по делу, высказало позицию о законности вырубки. Таким образом, орган, призванный заниматься охраной и защитой лесного фонда региона, фактически не поддержал свой иск и занял позицию об отстаивании формальной законности отдельных документов, которые не имеют ничего общего с сохранением уникальных лесных ресурсов», — информирует Байкальская природоохранная прокуратура.

Это надзорное ведомство и ранее неоднократно требовало от министерства лесного комплекса области прекращения заготовки древесины в региональных заказниках.

«Данная ситуация в очередной раз доказывает необоснованность сосредоточения в компетенции одного органа — министерства лесного комплекса Иркутской области функций по контролю и надзору за лесной отраслью, а также полномочий по управлению лесами и их эксплуатацией. При подобном функциональном наборе обеспечение объективности недостижимо. Ведь одно юридическое лицо по смыслу права не должно быть одновременно истцом и ответчиком по делу», — подчеркнули в Байкальской природоохранной прокуратуре и опубликовали несколько фотографий, на которых запечатлён вырубленный лес в заказнике «Туколонь». Масштабы впечатляют.

Байкальская природоохранная прокуратура Уничтоженный реликтовый лес в региональном заказнике «Туколонь»

Как уже сообщало ИА REGNUM, государственный природный заказник «Туколонь» входит в зону атмосферного влияния Байкальской природной территории, является уникальным местом обитания северных оленей, лося, изюбря и косули, а также редких видов птиц — серого журавля, черного аиста, клоктуна.

О том, что областная служба охраны животного мира, пытавшаяся прекратить рубки, отдана в подчинение именно тому ведомству, чьи действия оспаривала, рассказывал в сентябре 2018 года учёный-орнитолог Виталий Рябцев. В своей статье он привёл несколько примеров последствий местных «реформ» и заявил о необходимости как можно скорее вывести службу охраны животного мира из подчинения министерства лесного комплекса Иркутской области.