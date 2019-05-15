Анкара, 15 мая, 2019, 14:36 — ИА Регнум. В ближайшие 1−1,5 года на вооружение ВМС Турции поступят ракеты Atmaca производства компании ROKETSAN. Контракт на серийное производство первой турецкой управляемой ракеты класса «море-море» был подписан 29 октября 2018 года. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, ракеты Atmaca были представлены в рамках проведенной в Стамбуле Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019. Новые управляемые ракеты могут применяться при любых погодных условиях, а также способны полностью изменять траекторию полета. При необходимости ракетам доступна опция самоуничтожения. Благодаря инновационной системе 3D-routing ракеты Atmaca могут поражать как неподвижные, так и высокоманевременные цели. Дальность действительного поражения цели ракетой Atmaca превышает 200 км. Ракетами Atmaca планируется вооружить корветы MİLGEM турецкого производства. Глава отдела ROKETSAN по проектированию морских ракетных систем Эмрах Оздемир отметил важное значение нового оружия. Он, в частности, пояснил: «Отечественные ракеты Atmaca на вооружении ВМС являются упреждающим фактором и внесут вклад в безопасность Турции».