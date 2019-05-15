Москва, 15 мая, 2019, 13:36 — ИА Регнум. Москва будет контролировать ситуацию вокруг соблюдения прав гражданина России Олега Тищенко, которого Грузия выдала Соединенным Штатам, заявил 15 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Естественно, российская сторона будет внимательно следить за соблюдением прав этого гражданина России», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданина РФ Тищенко экстрадировали в США из Грузии по обвинению в скупке инструкций к американским истребителям F-16. На него заведено дело о шпионаже против Штатов.

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