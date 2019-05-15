Казань, 15 мая, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Температура воздуха в Казани 14 мая 2019 года превысила рекорд, зафиксированный в 1914 году. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарии.

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Так, по данным метеостанций Казани, максимальная температура воздуха в этот день превысила +30°С. На авиационной метеостанции Казань-аэропорт был зарегистрирован показатель +30,2°С, на метеостанции Казань-Сокол +30,6°С.

Предыдущий абсолютный максимум температур воздуха в этот день в 1914 году составил +30°С.

При этом управление объявило штормовое предупреждение. В течение дня 15 мая и 16 мая ожидаются грозы, местами сильные дожди, ливни, град и шквалистые усиления ветра.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 14 мая ученые зарегистрировали самую крупную на Земле за полтора-два года магнитную бурю.

Активность началась 14 мая около шести утра по московскому времени и продлилась до вечера. Стабилизировалось магнитное поле Земли ночью 15 мая.

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