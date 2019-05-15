Вильнюс, 15 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Громко обещавшие уйти из власти в случае проигрыша на президентских выборах правящие в Литве крестьяне-зелёные, кажется, передумали, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 мая. На совещании фракции Союза крестьян и зелёных Литвы не прошедший во второй тур президентских выборов премьер Саулюс Сквернялис выдержал доверие своей фракции — во время тайного голосования все 46 членов фракции фактически попросили премьера остаться на своей позиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Саулюс Сквернялис

Сам премьер публично пока не заявил, что передумал уходить в отставку, однако лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис, который самым первым объявил, что фракция уйдёт из власти и правительства, уже заговорил о том, что после второго тура президентских выборов правящая коалиция и вовсе может расшириться за счёт присоединившихся к ней фракции «Порядка и справедливости» и Избирательной акции поляков Литвы Союза христианских семей.

Лидер литовских поляков Вальдемар Томашевски подтвердил, что такую возможность партия рассмотрит, однако не раньше окончания выборного периода.

Критики правящих уже назвали манёвры «аграриев» «детским садом» и «вознёй в песочнице».