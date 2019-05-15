Симферополь, 15 мая, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Власти Симферополя попытаются восстановить тротуарную плитку, провалившуюся под землю на недавно реконструированном участке центральной улицы города. Об этом 15 мая журналистам сообщила глава администрации крымской столицы Наталья Маленко.

Александр Дремлюгин ИА REGNUM Отремонтированный участок улицы в Симферополе

«На Пушкина были провалы в нескольких местах. Мы поняли причину, по которой это произошло. Трудно сказать — что это: недобросовестность подрядчика или непонимание? Будем стараться устранять проблему так, чтобы жителям было удобно в течение дня там передвигаться. Ко Дню города, думаю, всё, что возможно, выровняем, а дальше дойдём до того, что вся плитка будет нормальной», — отметила Маленко.

По её словам, все работы производит МБУ «Город».

"При монтаже ливневой канализации просто забыли пробить технологические отверстия. Вода бежала рекой под стяжкой несколько лет. Ремонт производят два-три раза в год. Подрядчик получил штраф — 50 тысяч рублей и отмыл несколько десятков миллионов рублей. Может надо 50 лет тюрьмы… за вредительство, саботаж и хищение бюджетных средств?» — говорит глава администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов пообещал наказание должностным лицам Симферополя, которые принимали работы по реконструкции центральных улиц города, проводившиеся в 2016 и 2018 годах.

«Есть заявление в прокуратуру, правоохранительные органы уже по этому делу разбираются. Всё будет публично, со всех будет спрос, потому что любой объект, куда были вложены бюджетные средства, проверяется. Раз администрация, должностные лица это приняли, должны за это ответить», — подчёркивал Аксёнов.