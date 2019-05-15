Бишкек, 15 мая, 2019, 13:22 — ИА Регнум. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел встречу с министром общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи, прибывшего в Киргизию для участия в заседании секретарей советов безопасности государств-членов ШОС. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Сооронбай Жээнбеков

В ходе переговоров киргизстанский лидер и высокопоставленный китайский чиновник обсудили тему противостояния терроризму, экстремизму и сепаратизму, а также вопросы совместного укрепления безопасности в регионе.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что для республики важно сотрудничество с Китаем.

«Киргизия всегда искренне радуется достижениям КНР. В июне прошлого года мы вывели наши отношения на уровень всестороннего стратегического партнерства. Между нами имеется полное взаимопонимание, позволяющее развивать плодотворное сотрудничество на основе дружбы, добрососедства и взаимодоверия», — подчеркнул он.

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В свою очередь Чжао Кэчжи отметил, что визиты президента Киргизии в Китай и его встречи с председателем Си Цзиньпинем способствуют углублению киргизско-китайского взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, военно-технической и иных сферах.

«Мы высоко ценим сотрудничество с Киргизией и готовы развивать многостороннее стратегическое партнерство в рамках международных соглашений. Придаем важное значение стараниям властей Киргизии по укреплению стабильности в стране и регионе. Также мы поддерживаем Ваши усилия по повышению благополучия в стране и уверены, что под Вашим руководством Киргизия достигнет быстрого развития», — подытожил он.

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